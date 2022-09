“A verdade foi restabelecida”, diz Renato Freitas

Vereador do PT de Curitiba foi cassado por protestar, mas teve o mandato de volta após decisão do STF edit

Por Paulo Moreira Leite - Dois meses depois de ter o mandato de vereador cassado pela Câmara de Vereadores de Curitiba, acusado de “quebra de decoro” num protesto pelo assassinato a pauladas de dois trabalhadores negros que protestavam por pagamanto atrasado num quiosque da Barra da Tijuca, o advogado, mestre em Direito e militante negro Renato Freitas teve sua inocência reconhecida pelo ministro Luís Roberto Barroso, do STF, que determinou que reassumisse o posto imediatamente.

"Quem me apoiou nesse processo foram setores da Igreja Católica, que viram que meu caso estava sendo instrumentalizado pela extrema direita para que eu fosse punido", diz o vereador em depoimento à TV 247, no qual também conta detalhes de uma audiência coletiva com o Papa Francisco, na Itália, em companhia de outros militantes brasileiros.

Na entrevista, Renato recorda que viveu o "racismo desde criancinha, em escolas onde os professores abraçavam alguns alunos mas nunca fui acolhido por eles, nem tinha par para dançar quadrilha nas festas juninas".

Refletindo sobre a história política de sua geração, sublinha o papel do rap dos Racionais MC’s e outros grupos do mesmo período, "que nos deram consciência de classe e de raça". Também recorda a importância do inconformismo como lembrando que "é possível não se resignar, acreditando desde os vinte anos que a vida é uma luta de todos contra todos".

