"Abandonar cores nacionais por causa do bolsonarismo é um erro", diz Leonardo Stoppa

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou, no programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que as cores nacionais devem ser resgatadas pelos progressistas e que a vitória da seleção brasileira na Copa do Catar fará bem ao Brasil. "Torcer contra Neymar é incompatível com o progressismo", diz ele. "E abandonar cores nacionais por causa do bolsonarismo sempre foi um grande erro", complementou. Por isso mesmo, ele afirmou que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e a futura primeira-dama, Rosângela Silva, fizeram muito bem ao usar a camisa amarela.

No programa, ele também falou sobre a saída do ator Alexandre Frota do grupo de transição da cultura. "Os artistas que se manifestaram contra Alexandre Frota são covardes", disse ele. "Frota foi uma das pessoas que mais se esforçaram pela eleição do Lula.

Stoppa também afirmou que a movimentação dos mercados contra Haddad não pode ser subestimada e disse ainda, ao comentar o atentado a tiros, numa escola em Aracruz, no Espírito Santo, que a sociedade brasileira contraiu uma doença, a da intolerância. "Esta intolerância pode levar a um Brasil que nunca vai ter paz", afirmou.

