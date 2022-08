'Acho que foi um freio na tentativa de qualquer golpe', diz Marcelo Auler sobre atos de 11 de agosto

O jornalista, no entanto, ponderou que o perigo pode não vir da política institucional, mas sim de apoiadores radicais armados de Jair Bolsonaro edit

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista Marcelo Auler avaliou os atos em defesa da democracia ocorridos na quinta-feira (11) como uma resposta enfática da sociedade contra o golpismo de Jair Bolsonaro (PL).

Após destacar a presença de movimentos populares e, principalmente, de estudantes nas manifestações, Auler afirmou: "acho que foi um freio na tentativa de qualquer golpe por parte de Bolsonaro. É uma sociedade organizada que disse: não pode dar golpe."

O jornalista, no entanto, ponderou que o perigo pode não vir da política institucional, mas sim de apoiadores radicais, relembrando o assassinato do petista Marcelo Arruda pelo terrorista bolsonarista Jorge Guaranho: "apesar de eu achar que foi um freio numa tentativa de golpe, eu continuo achando que nosso maior risco até as eleições são essas pessoas loucas, bolsonaristas, que estão armadas, graças a política de liberação de armas que o Bolsonaro fez. O meu medo é a reação desse povo armado na rua. Essas armas é que são o risco para a nossa democracia pois podem surgir novos Marcelos Arrudas."

"Mas eu acho que 11 de agosto mostrou que a sociedade não quer golpe. Talvez isso impeça Bolsonaro de ficar pensando em golpe. Talvez isso tire dos militares a expectativa de apoiarem Bolsonaro num golpe. Eles estão vendo que não vão ter apoio", concluiu.

