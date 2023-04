"Aderir às novas rotas da seda agora seria muito arriscado", diz Lejeune Mirhan

Apoie o 247

247 – O professor Lejeune Mirhan foi entrevistado no programa "O mundo como ele é", da TV 247, conduzido pelo jornalista José Reinaldo Carvalho, onde ele discutiu sobre a viagem do presidente Lula à China e os compromissos assumidos pelo governo brasileiro durante a visita.

Durante a entrevista, o professor Lejeune Mirhan afirmou que a viagem do presidente Lula à China foi espetacular. Ele destacou que o governo brasileiro assumiu compromissos importantes com o mundo multipolar, com a desdolarização e com "uma só China", ou seja, com o reconhecimento de Taiwan como parte integrante da China. Além disso, o compromisso assumido em torno da paz na Ucrânia foi muito importante.

No entanto, o professor Lejeune Mirhan alertou que, neste momento, seria arriscado aderir às novas rotas da seda. Ele afirmou que a reação dos Estados Unidos seria muito pesada e que o Brasil não deveria correr riscos desnecessários.

