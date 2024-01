‘Agenda legislativa será apresentada até o Carnaval com foco em educação e ecologia’, diz Padilha à TV 247

Ministro das Relações Institucionais também fez um balanço do primeiro ano do governo Lula 3 e apontou perspectivas otimistas para o ano de 2024. Assista edit

247 - O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, em entrevista exclusiva à TV 247, anunciou que a agenda legislativa para 2024 será apresentada até o Carnaval, com destaque para áreas de educação e ecologia.

Na entrevista, Padilha destacou os sucessos do governo em 2023, incluindo a salvação da democracia, reposicionamento do Brasil no cenário mundial, recriação de programas sociais essenciais e reconstrução do equilíbrio econômico nacional.

"Em 2023, o governo alcançou plenamente seus quatro principais objetivos: salvar a democracia, reposicionar o Brasil no mundo, recriar os programas sociais que precisavam ser recriados e reconstruir o equilíbrio econômico no país", disse Padilha.

Sobre as perspectivas para 2024, Padilha se mostrou otimista e afastou as previsões de um ano mais fraco: "A perspectiva para 2024 é positiva e vamos surpreender as previsões pessimistas. Estamos retomando o histórico de crescimento mais uma vez com o presidente Lula".

Ele também mencionou a melhoria nas relações com o Congresso Nacional, após os anos de Jair Bolsonaro no poder: "Estamos construindo uma nova relação com o Congresso Nacional. As relações entre as instituições estavam tóxicas, e reabilitamos essa relação em 2023, aprovando coisas que achavam que era impossível aprovar".

Além disso, Padilha destacou o trabalho do governo na reconstrução do "presidencialismo de coalizão" e na formulação da agenda legislativa para 2024. "Estamos construindo em janeiro a agenda legislativas e apresentaremos até o Carnaval as prioridades para 2024, mas já adianto que uma das prioridades é o novo Ensino Médio. Outra prioridade será a transição ecológica", afirmou.

Na esfera política paulista, Padilha, que é de São Paulo, comentou sobre as eleições à Prefeitura, destacando a importância da experiência de Marta Suplicy e a inovação de Guilherme Boulos, classificando a chapa rival do prefeito Ricardo Nunes como um "golaço". Assista:

