"Alckmin precisa trabalhar muito neste segundo turno para eleger Haddad", diz Fernando Horta

Apoie o 247

ICL

247 – O historiador Fernando Horta afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que os institutos de pesquisa devem satisfações aos brasileiros. "Ganhar no primeiro turno não era certeza. O que impressionou foi o erro das pesquisas", diz ele, que também saudou a aliança entre PT e PDT no segundo turno. "É hora de passar a régua no passado e celebrar o apoio de Ciro Gomes e o PDT pode agora se reencontrar com o trabalhismo", acrescenta.

Sobre São Paulo, Horta disse ainda que Geraldo Alckmin precisa trabalhar muito neste segundo turno para eleger Fernando Haddad. "No Rio Grande do Sul, o PT deve apoiar o Eduardo Leite e exigir participação no governo", pontuou. Ao falar sobre o apoio de Simone Tebet a Lula, ele defendeu a aliança, mas fez uma ressalva. "Talvez seja bom para a sobrevivência dela, que ficou sem mandato", afirmou.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.