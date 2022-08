"Alexandre de Moraes mexeu num vespeiro e chegou ao coração do golpe", diz Joaquim de Carvalho

Jornalista acredita que o ministro do STF e presidente do TSE tem material para incriminar empresários golpistas: "Sugiro agora que ele contra-ataque" edit

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista Joaquim de Carvalho comentou a ofensiva do ministro Alexandre de Moraes, atual presidente do TSE, contra os empresários bolsonaristas que apoiavam um golpe de Estado em caso de vitória do ex-presidente Lula (PT) nas eleições. De acordo com o comentarista, "Moraes mexeu num vespeiro e atingiu o núcleo golpista, que são os milionários, bilionários, que têm o procurador-geral da República, Augusto Aras, como troféu."

"O empreiteiro bolsonarista Meyer Nigri, dono da Tecnisa, nomeou o Aras, indicou o Aras . Então é claro que eles (os empresários investigados pela Polícia Federal a mando de Moraes) têm muita influência, eles têm poder. Eles fazem parte do que o Elio Gaspari chama de 'plutocracia'. E o Aras é o instrumento deste povo, por isso foi nomeado, ou você acha que o Nigri nomeou o Aras porque gosta do Aras, toma vinho com ele? Claro que aquilo foi para ter um instrumento, um operador na chefia do Ministério Público Federal", disse Joaquim.

De acordo com o jornalista, o poder e a influência deste grupo de empresários alcança veículos de comunicação, que ajudam a aumentar a pressão sobre o presidente do TSE: "E como esse pessoal é poderoso, eles estão mobilizando suas peças, e aí inclui até editorial do Estadão , rádios, para poder desgastar e isolar o Alexandre."

"Eu defendo, particularmente, que o Alexandre contra-ataque e torne público o que tem. Ele está sob cerco, mas eu acredito que tenha (informações importantes obtidas no celular apreendido dos empresários). Tem gente falando que viu as mensagens, eu coloco em dúvida porque ninguém pode vê-las, senão isso anula toda a investigação. Por isso que ele não pode divulgar, porque significa que ele teve acesso antecipado, ainda que eles acessem, o que é comum. Você pega o celular, acessa e vê. Porém você não pode usar isso, porque você manda para a perícia, e só depois que ela fizer o laudo, você pode divulgar, porque ali vira prova. Antes disso, não, é só uma espiadinha. Mas eu tenho certeza de que vai encontrar", concluiu.

