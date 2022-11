Aline Piva: eleições nos EUA nos dizem muito sobre a sobrevivência do bolsonarismo sem Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - A jornalista Aline Piva, experiente em coberturas internacionais, como em Washington (EUA) e Caracas (Venezuela), por exemplo, analisou, na TV 247, os resultados das eleições de meio mandato dos EUA. Segundo a jornalista, diferente do Brasil, que elegeu uma maioria conservadora de extrema direita na esteira do bolsonarismo, os norte-americanos sinalizaram para um declínio do trumpismo.

“O núcleo trumpista existe. Ele tem influência política, inclusive, dentro de partido, mas o número de votação dentro da população não é suficientemente expressivo para fazer com que essa maioria de candidatos trumpistas chegue ao poder. Destaco que, dois dos governadores republicanos que ganharam com uma margem maior foram aqueles que se afastaram o máximo possível de Trump”, analisa a jornalista.

Mesmo com os democratas vencendo algumas disputas acirradas, parece que os republicanos estão rumo a obter maioria na Câmara dos Representantes. A questão, no entanto, é quão grande será essa maioria.

Embora as urnas tenham sido fechadas na terça-feira (8), a contagem de votos das eleições de meio de mandato continua. A demora mantém o suspense sobre quem comandará a Câmara e o Senado, republicanos ou democratas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.