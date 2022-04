Altman: “ataques à graça presidencial são absurdos”

Jornalista avalia que, ao entrar em pânico com a graça concedida a Silveira, esquerda cai no jogo do bolsonarismo, esquecendo-se das pautas que realmente impactam a vida do povo edit

247 - O jornalista Breno Altman, em entrevista à TV 247, criticou a esquerda brasileira, que, segundo ele, ao atacar a graça presidencial concedida ao deputado Daniel Silveira, cai no jogo do bolsonarismo.

O objetivo de Jair Bolsonaro ao promover aparentes ataques às instituições, como no caso da graça concedida a Silveira, é, ao mesmo tempo, mobilizar suas bases de apoio e gerar o pânico da esquerda, que deixa de priorizar a urgência da questão econômica.

“O Bolsonaro passou a usar as ameaças institucionais como parte da linguagem do medo para fazer com que a pauta mude, para que se implante na esquerda, seu principal inimigo, um choque de cabeças. Ele fez isso no 7 de setembro. Ele trabalha criando o fantasma do golpe, que lhe é benéfico, porque mobiliza suas bases sociais. Do outro lado, ele sabe que a esquerda brasileira, já muito domesticada pelo liberalismo, sem alma, se apavora com a ideia de golpe, não sem motivos. Mas a esquerda entra em pânico, e ela muda a pauta”, disse Altman.

“A pauta não é inflação, não é desemprego. A pauta virou o decreto de graça a um inseto, Daniel Silveira, e a defesa do STF. É um assunto que interessa ao bolsonarismo, porque o bolsonarismo mobiliza o voto anti-sistema. Essa disputa interessa ao bolsonarismo, e não a esquerda. Ele mudou a pauta pela linguagem do medo”, disse.

Além disso, a esquerda passou a atacar um instituto reconhecidamente democrático, disse o jornalista.

“De quebra, forças de esquerda, além de, pelo desespero, aceitarem a mudança da pauta, atiram contra um instituto profundamente democrático, que é o poder da graça presidencial. Não defendo o decreto de graça do Bolsonaro para o Daniel Silveira, mas os ataques ao instituto de graça presidencial são ataques absurdos, que me perdoem os juristas. A graça presidencial faz parte da maioria absoluta dos regimes presidencialistas do mundo, embora seja uma herança da monarquia”, completou.

