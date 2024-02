Alto Comando das Forças Armadas quer entregar Bolsonaro, Heleno e Braga Netto para livrar os seus, diz Denise Assis

Apoie o 247

247 - A jornalista Denise Assis denunciou que o Alto Comando das Forças Armadas está agindo nos bastidores para preservar os seus nas investigações sobre uma tentativa de golpe de Estado e, em troca, tem oferecido a cabeça de Jair Bolsonaro (PL) e dos generais Walter Braga Netto e Augusto Heleno. Na visão destes militares, Bolsonaro, Braga Netto e Heleno já estariam muito comprometidos pelas provas.

O acordo, segundo contou Denise Assis à TV 247, consiste em preservar o ex-comandante da Marinha Almir Garnier, os ex-comandantes do Exército Júlio César Arruda e Freire Gomes e o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira.

A jornalista lembrou que na reunião golpista feita por Bolsonaro e seus ministros em julho de 2022, Paulo Sérgio Nogueira fez uma das falas mais graves: “foi o cara que colocou gente dele dentro do TSE para tentar melar e questionar, em cima de nada, de questões inócuas e falsamente técnicas, a urna eletrônica. E ali, naquela reunião, ele desqualifica totalmente o TSE e nos coloca como inimigos. Ele diz que todos os eleitores do Lula são inimigos. E para um militar, o inimigo tem que ser abatido”.

“Então a fala dele é uma das mais graves ali e ninguém está rebatendo isso e levando isso em conta. O Paulo Sérgio chamou os brasileiros - porque foram os brasileiros que elegeram o Lula, em sua maioria - de inimigos internos. Ele não está no Exército para combater inimigos internos. Nós somos dele compatriotas. Ele está ali para colocar como inimigo os, talvez, invasores, garimpeiros de fronteira com o Brasil… Esses são os nossos inimigos, nós não, Paulo Sérgio. Nós somos seus compatriotas. Então não venha o Exército ou o Alto Comando tentar tirá-lo desse processo porque não vai ter acordo não”, finalizou.

