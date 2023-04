"Anderson Torres precisa se cuidar", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

247 – No programa Leo ao Quadrado desta quarta-feira 19, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, o jornalista Leonardo Stoppa afirmou que a narrativa oficial do evento de Juiz de Fora, sobre o suposto atentado contra Jair Bolsonaro, começa a perder força. "Isso explica por que o deputado Eduardo Bolsonaro tentou agredir o deputado Dionilso Marcon", diz ele.

Stoppa também alertou para a periculosidade da família Bolsonaro, afirmando que o ex-ministro Anderson Torres precisa se cuidar, pois está lidando com pessoas extremamente perigosas. "Ele precisa ter muito cuidado a partir de agora", afirma. Stopp destacou que, além de envolvimento com milícias, a família Bolsonaro tem histórico de violência.

Outro assunto abordado no programa foi a CPI dos atos golpistas. Stoppa enfatizou que o governo Lula não deve fugir da investigação e que é importante que ele se posicione claramente a respeito. Segundo o jornalista, o governo não pode dar à oposição o trunfo de dizer que Lula teria algo a esconder.

