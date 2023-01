"Antibolsonarismo é ouro de tolo", diz Rui Costa Pimenta

Presidente do PCO diz que Lula real deve ser contra o neoliberalismo e a ponte para o futuro implantada por Michel Temer edit

Apoie o 247

ICL

247 – O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que não há mais clima político para golpe no Brasil e disse ainda que o ministério do presidente Lula tem de tudo, mas não tem operário. "O governo é de burocratas, intelectuais pequeno-burgueses e alguns burgueses", afirmou.

Na entrevista, ele disse ainda que a lua de mel da Rede Globo com o PT está atrelada a seus interesses econômicos. "Isso não é casamento, é um affair", apontou. "A direita vai esperar a oportunidade de atacar Lula", acrescentou. Segundo ele, os protestos nos quartéis serão vencidos pelo cansaço.

Rui também fez uma crítica aos ministros que usaram pronomes neutros, como 'todes', nas posses. "Uso de linguagem neutra é um gol contra do governo Lula. Isso só serve para armar o adversário", disse ele.

No ponto central da entrevista, ele afirmou que o antibolsonarismo representa uma anistia a todos os crimes que foram cometidos antes dele. Antibolsonarismo é ouro de tolo. Estamos dando anistia ao Michel Temer", apontou. "Perseguir o bolsonarismo pode encobrir a ponte para o futuro", finalizou. Rui disse ainda que é preciso defender os trabalhadores de aplicativos.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.