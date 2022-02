"Aplicativo de Araraquara rompe com a lógica da super exploração", diz Edinho Silva

“A auto organização dos trabalhadores, utilizando esse aplicativo, fez com que se criasse uma outra relação de trabalho", destacou o prefeito de Araraquara edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista à TV 247, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT), comentou sobre o novo aplicativo de transporte da cidade, o Bibi Mob, que já conta com 200 motoristas e mais de 7.000 usuários cadastrados. O prefeito petista lembrou das manifestações dos motoristas de aplicativos em 2020, que “estavam revoltados com o sistema que eles estavam inseridos [...] de submissão aos aplicativos”.

De acordo com Edinho, o aplicativo de Araraquara é uma decisão “autônoma dos trabalhadores” que a Prefeitura apoia. “Nós temos uma política pública de apoio ao cooperativismo. Nós temos uma incubadora de cooperativas, nós temos um fundo de apoio ao cooperativismo”, lembrou o prefeito.

“É um aplicativo que tem uma outra forma de organização, uma outra relação [...] o motorista paga por volta de 10 reais ao mês para que ele utilize esse aplicativo”, informou. “A auto organização dos trabalhadores, utilizando esse aplicativo, fez com que se criasse uma outra relação de trabalho, que rompe com a situação de hiper exploração”, destacou Edinho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A conta que os motoristas cooperados fazem é que eles ficam com 90% a 95% do resultado das corridas. É romper com uma lógica de extra exploração”, disse. Segundo ele, a prefeitura tenta conseguir a mesma situação para os moto-entregadores, que vivem uma situação pior.

"Nenhum partido vai derrotar Bolsonaro sozinho"

Mais adiante, Edinho Silva defendeu a federação e alianças amplas para derrotar a extrema direita nas urnas. “Sou plenamente favorável à federação. Tenho uma leitura de que o momento político e histórico que estamos vivendo é extremamente preocupante. Exige de nós uma capacidade de leitura e compreensão. O bolsonarismo é maior que o Bolsonaro, infelizmente”, destacou.

“A missão dos democratas — não digo nem da esquerda, mas dos democratas — neste momento da história brasileira é derrotar o Bolsonaro e enfraquecer o bolsonarismo. Essa é a nossa missão histórica”, declarou. “Será um desastre para a história do nosso país se essas forças se consolidarem no processo eleitoral”, reforçou o prefeito petista, destacando que, se foram reeleitos, os bolsonaristas farão “maiores barbaridades”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo ele, nenhum partido vai derrotar Jair Bolsonaro (PL) sozinho. “O PT não fará isso sozinho, o PSB não fará isso sozinho, o PCdoB, o PSOL, os partidos de centro-esquerda e inspiração democrata não farão isso sozinhos. Nenhum partido fará isso sozinho”, afirmou.

“Em nome da democracia brasileira, do respeito às instituições, de retomarmos um ambiente de legalidade, de voltarmos a unificar o Brasil, parando com essa cultural do ódio e da intolerância, é preciso ter maturidade política e juntar forças para que a gente derrote tudo isso que nosso país está vivendo”, argumentou.

Edinho ainda acrescentou que “a federação é importantíssima, pois cria uma base política para que a gente possa acumular outros movimentos”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: