Arcabouço fiscal enfraquece o Estado como indutor do desenvolvimento, diz Altman

247 - O governo do presidente Lula está devendo ao País um plano econômico claro, que vá além de reformas monetárias e fiscais conciliadoras, avaliou o jornalista Breno Altman, em entrevista à TV 247.

Quanto à proposta de nova regra fiscal apresentada pelo governo, Altman considera que ela tem deficiências e acaba por minar o papel do Estado como indutor do desenvolvimento econômico.

"É um híbrido, busca estabelecer uma confluência de interesses que enfraquece a ideia de um Estado capaz de se transformar em uma potente locomotiva do crescimento econômico. Ela é melhor que o teto de gastos, libera mais recursos para o investimento e gasto público, mas estruturalmente tem vários problemas. É uma discussão que ainda está em curso, não teve efeito prático na vida do País", disse Altman.

Altman citou algumas áreas que o governo Lula deve concentrar seus esforços, que até agora foram tratadas de forma genérica: aumentar a renda dos trabalahdores, diminuir a desigualdade de renda e riqueza, reindustrializar o País, melhorar a qualificação do País para ciência e tecnologia.

"Mas como chegar nesses objetivos? Em que prazo? Falta ao governo, num sentido estrutural, planejamento. O ministério de Planejamento brasileiro já há muitos anos é um ministério de planejamento orçamentário, ele não é um ministério do planejamento. Nem a Simone Tebet tem esse perfil. Ela não tem esta concepção do Estado como locomotiva do desenvolvimento e que, portanto, precisa de planejamento para alcançar suas metas".

