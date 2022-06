Aroeira: Moro construiu muitas provas contra ele mesmo

Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista à TV 247 sobre a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) de rejeitar o pedido do ex-juiz suspeito Sergio Moro para mudar seu domicílio eleitoral para o estado, o cartunista Renato Aroeira afirmou que Moro é “um desconstrutor de si mesmo, um cara que, como não entende nada de prova, produziu e produz muitas provas contra si mesmo o tempo inteiro”.

O cartunista classificou a recente tentativa de manobra política frustrada de Moro como uma “fraude” que cria mais elementos contra o próprio ex-juiz: “desde pequenos ilícitos, como essa fraude, que é de tentar sair candidato por um estado com o qual ele não tem nenhum vínculo, até as coisas maiores; por exemplo, o trabalho que ele realizou para empresas que ele perseguiu… Sabe quando tem aquela máfia de filme, que chega lá, quebra a loja do sujeito e depois chega oferecendo proteção? Essa é a trajetória.”

Em tom irônico, Aroeira relembrou as acusações de que Moro trabalhou para a CIA, o serviço de inteligência dos Estados Unidos, e ponderou: “ou [Moro] é simplesmente um papagaio de pirata que achou que era muita coisa e desabou de lá de cima.” Na sequência, complementou: “se você pensar, ele mesmo construiu isso para ele, mas ele também subiu nesse coqueiro até o alto e mergulhou de cabeça lá de cima. O Moro construiu sua própria derrota, é literalmente o ditado: quanto maior o coqueiro, maior a queda”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE