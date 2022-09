Aroeira: no dia 2 de outubro eu vou pegar meu país de volta

Apoie o 247

247 - O jornalista e chargista Renato Aroeira destacou, em entrevista à TV 247, que “estamos chegando na reta final” das eleições que ocorrem dia 2 de outubro, e pequenos incidentes vão ocorrer, mas “não vão atrapalhar”. “Não temos que ter medo, temos que votar na felicidade e na alegria”, reforçou.

Falando sobre a vitória do ex-presidente Lula (PT), líder em todas as pesquisas de intenção de voto, Aroeira destacou que está “feliz” de poder votar no dia 2 para “retomar o País de volta”.

“Dia 2, eu vou lá votar na urna para pegar meu país de volta, na sessão de achados e perdidos”, disse. “Encontrar o meu país lá, pegar e colocar de volta nos trilhos”, continuou.

