Aroeira repudia proposta de anistiar Bolsonaro: na ditadura, só beneficiou ditadores

247 - Em participação na TV 247, o chargista Renato Aroeira rechaçou a ideia apresentada por Michel Temer (MDB) de que o ex-presidente Lula (PT) conceda anistia a Jair Bolsonaro (PL) pelos crimes cometidos na atual gestão , caso o petista vença as eleições presidenciais em outubro.

Relembrando o ocorrido com os crimes da ditadura militar, Aroeira afirmou: “o Brasil fez uma anistia ampla, geral e irrestrita que beneficiou apenas os criminosos e os torturadores. A anistia não beneficiou os que sofreram com ela porque eles foram mortos, torturados, com sequelas permanentes, coisas que jamais vão sair da sua mente e do seu corpo, vidas completamente destroçadas e desestruturadas. Não. A anistia que a gente fez foi uma conquista onde a gente se deixou envolver por esse espírito de passar a mão na cabeça e perdoar”.

"Anistia para Bolsonaro e família? Nenhuma. Hoje mesmo eu vi que a procuradora-geral do Estado de Nova York indiciou o Trump e os filhos adultos por fraudes e outras coisas mais. E isso é apenas um dos processos nos quais ele será indiciado. Eu espero ver o mesmo aqui com a família Bolsonaro, não por vingança, mas porque crimes demais foram cometidos, crimes onde o pessoal sabia exatamente o que estava fazendo. Então eu quero ver a família enfrentando isso sim, como o Trump está enfrentando”, complementou.

“Isso é importante para a saúde da democracia, e a nossa está esgarçadíssima. Quando nossa democracia se desinflamar, vamos responsabilizar as pessoas que cometeram crimes contra a população brasileira”, concluiu o chargista.

