Aroeira sobre escândalo dos shows sertanejos: “isso é coisa do agronegócio”

Apoie o 247

ICL

247 - O cartunista Renato Aroeira, em entrevista à TV 247, falou sobre os efeitos perniciosos do agronegócio na economia e na sociedade brasileira. A influência do setor alcança até mesmo a indústria da música, cujo principal produto é a música sertaneja atual, apontou Aroeira.

Segundo ele, a realização de shows milionários em cidades do interior, como no caso do cantor Gusttavo Lima, é promovida pelo capital do agro. “Esse pessoal não tem noção. A indústria que leva esse monte de jovens rapidamente para esses shows é muito promovida pelo capital do agro. Acaba sendo muito conectada a isso, e as redes das prefeituras também estão conectadas. Isso é efeito do agronegócio”, disse.

“Todo escândalo, toda estupidez e todo locutor bolsonarista é produto de um negócio que é péssimo para o Brasil. Aparentemente é bom, mas é um punhado de famílias e acionistas milionários que ganham direito com isso enquanto a população brasileira está comendo osso e a fome está aumentando”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE