"As Forças Armadas perderam popularidade porque se aliaram a um tirano contra a pátria", diz PML

Apoie o 247

ICL

247 - “O Bolsonaro fez todo um governo militar. Ele endeusou os militares e agora os brasileiros estão vendo: desemprego, corrupção, segredos, o caos da saúde pública e entrega das riquezas brasileiras”, disse o jornalista Paulo Moreira Leite (PML) em entrevista à TV 247. Para o comentarista, a baixa popularidade das Forças Armadas entre os brasileiros é um reflexo do golpe que os militares ajudaram a dar em 2018, quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi retirado da campanha.

“O golpe de 2018 foi um golpe do comandante do Exército, general Villas Boas, a quem o Bolsonaro agradeceu publicamente na posse dizendo-lhe: “o senhor é um dos responsáveis por nós estarmos aqui”, quando ambos se encontraram no Palácio do Planalto”, explicou.

>>> Após caos bolsonarista, brasileiros não confiam mais nos militares

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para PML, as Forças Armadas sabiam que Lula era o único que impediria a vitória de Bolsonaro e por isso “se aliaram a um tirano contra a pátria”. “As Forças Armadas assumiram esse papel evidente de colocar o Bolsonaro no Planalto, retirando o candidato [Lula] que teria impedido a sua vitória. Foi uma decisão dos militares”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jornalista finalizou dizendo que para dar um retorno ao apoio que recebeu dos militares ele fez todo um governo militar. “Ele endeusou os militares e agora os brasileiros estão vendo: desemprego, corrupção, segredos, o caos da saúde pública e entrega das riquezas brasileiras”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.