"As pesquisas dizem que Bolsonaro tem tudo para perder as eleições", afirma Rogério Correia

Apoie o 247

ICL

247- Em entrevista à TV 247, o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) disse que os ataques de Jair Bolsonaro (PL) à democracia são reflexos do desespero dele de perder as eleições presidenciais para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Bolsonaro tem tudo para perder as eleições. É claro que vai depender da nossa consolidação durante esse processo, o caminho da economia, de como nós organizamos a campanha”, enfatizou.

Para o parlamentar,os ventos da economia continuam soprando contra o governo Bolsonaro e, “infelizmente, contra o povo brasileiro”. E esse quadro, que leva à piora das condições de vida, na economia, leva à possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno, “levando Bolsonaro a agir de forma desesperada ameaçando a democracia”.

Correia destacou que a “economia vai tão mal” que o índice inflacionário foi o mais alto para o mês de março em 27 anos , impulsionado pelo preço da gasolina e a crescente alta da taxa de juros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Bolsocaro: inflação dispara na prévia de abril e atinge maior valor em 27 anos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Aumentar a taxa de juros vai causar mais desemprego sem conseguir diminuir o processo inflacionário, porque Bolsonaro não coloca o dedo na ferida [preço do combustível, da energia].

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Correia faz um paralelo entre o governo Lula/Dilma e o atual, onde a carestia tem impactado fortemente o povo brasileiro. “Quem estava acostumado, na época de Lula, a fazer um churrasco e tomar uma cervejinha no final de semana, agora está comprando osso para o almoço para dar um saborzinho de carne à comida”, finaliza.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE