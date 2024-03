"Ascensão da extrema direita é o resultado da crise da ordem neoliberal", diz Paulo Nogueira Batista Júnior

Apoie o 247

247 – Na última quinta-feira, o economista Paulo Nogueira Batista Júnior participou de uma entrevista na TV 247, conduzida pelos jornalistas Mario Vitor Santos e Regina Zappa, em que abordou a ascensão da extrema direita e sua interconexão com a crise da ordem neoliberal. "A ascensão da extrema-direita é um tema do Ocidente e do Sul Global ocidental. Não acontece em outras regiões como por exemplo na China, na Ásia, na Rússia", afirmou Batista Júnior, destacando a especificidade desse fenômeno geopolítico.

O economista ressaltou que a crise da ordem neoliberal começou a se manifestar de forma mais evidente em 2008, durante a crise financeira global, e que desde então nunca foi devidamente superada. "Quem se beneficiou dessa crise foi principalmente a extrema-direita", enfatizou.

Uma das constatações alarmantes é a falta de eficiência da esquerda em capitalizar essa crise. Batista Júnior observa que enquanto as forças da extrema-direita se fortalecem, a esquerda falha em oferecer uma alternativa sólida. "Os problemas que a esquerda tem são a adesão ao neoliberalismo, à agenda identitária como questão central, e a resistência à imigração, que é muito forte nos Estados Unidos e na Europa", apontou.

Além disso, o economista ressaltou outras questões cruciais que a esquerda tem dificuldade em enfrentar, como a questão nacional e ambiental. "A esquerda sempre teve problemas de lidar com a questão nacional, e a questão ambiental também traz desafios significativos", explicou.

A resistência de Lula – Um dos poucos destaques positivos nesse contexto é a liderança de centro-esquerda representada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem mostrado habilidade em lidar com os desafios atuais. "O Lula é uma liderança de centro-esquerda que se destaca, que está mostrando uma certa capacidade de fazer face a esses desafios", concluiu Batista Júnior. Assista:

