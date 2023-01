“Assassinato da floresta, da água e de nossas crianças são responsabilidade do Bolsonaro”, diz líder Yanomami

Apoie o 247

247 - O líder indígena Junior Hekurari, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami, participou do programa Giro da Onze, da TV 247, em que denunciou a crise humanitária na Terra Yanomami, em Roraima, a maior do país.

Segundo ele, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), passou quatro anos ignorando os pedidos de ajuda das comunidades indígenas, enquanto o garimpo ilegal ocupava a região. O líder Yanomami diz ter enviado cerca de 60 pedidos de ajuda.

“Esses garimpeiros são criminosos que estão assassinando a água, a floresta e as crianças. E essa responsabilidade é do governo Bolsonaro. Essa é a marca e a assinatura do governo Bolsonaro. Foi ele quem fez isso. Várias vezes eu fiz ofícios pedindo e implorando por ajuda à população Yanomami. Pedindo assistência, pedindo remédio, profissionais de saúde e segurança para as crianças que estavam morrendo e não tivemos nenhuma resposta”, denunciou Hekurari.

Agora, segundo ele, o governo Lula está levando ajuda para a população indígenam, mas o “povo sofreu muito durante cinco anos por conta da invasão da terra indígena”. “Entraram mais de 20 mil garimpeiros, contaminaram a nossa água, nossa floresta. Onde tinha água potável, as nossas crianças bebem água contaminada por mercúrio e gasolina”, relata.

Hekurari conta que a região é do tamanho de Portugal. “Temos mais de 31 indígenas espalhados entre Amazonas e Roraima. Existe também os Yanomami dentro da Venezuela, mas eles não se misturam dentro do Brasil. São culturas diferentes da nossa. Temos 378 comunidades, 40 regiões e cinco etnias dentro da Terra Indígena. Pelo menos 120 comunidades estão sofrendo muito e estão em situação mais calamitosa, o que representa 15 mil Yanomami”, apontou.

