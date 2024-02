Atuação da Lava Jato em delações e acordos de leniência "foi radicalmente contrária à Constituição", diz Pedro Serrano

Apoie o 247

247 - O jurista Pedro Serrano avaliou as recentes decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli sobre o acordo de leniência da Novonor, antiga Odebrecht, e acerca de uma investigação sobre a atuação da ONG Transparência Internacional na Lava Jato. Toffoli determinou a suspensão do pagamento de multas pela empreiteira no contexto do acordo de leniência firmado com o Ministério Público em 2016, no âmbito da operação Lava Jato. Ele também autorizou a Novonor a buscar uma renegociação do acordo junto à Procuradoria-Geral da República, à Controladoria-Geral da União e à Advocacia-Geral da União. Já sobre a ONG, o ministro ordenou uma investigação sobre a atuação da entidade junto à Lava Jato, para apurar se ela recebeu e administrou valores obtidos com multas em acordos firmados pela força-tarefa.

À TV 247, Serrano condenou as alegações de que Toffoli estaria, em suas decisões, tentando fazer um aceno ao presidente Lula (PT), maior vítima da Lava Jato e também crítico contumaz da operação. “Alguém, algum jornalista, algum futriqueiro de plantão, imaginou que o Toffoli quer piscar para o presidente Lula e apresentar isso como fundamento, que seria o fundamento real da decisão. Idiotice isso. O fundamento da decisão do ministro Toffoli é absolutamente equilibrado. O modo como a Lava Jato conduziu delações e esses acordos de leniência foi radicalmente contrário à lei e à Constituição”, declarou.

Serrano destacou que a decisão de Toffoli não anula o acordo de leniência firmado pela ex-Odebrecht. O que determinou o ministro foi uma revisão dos termos do acordo, já que é possível estar em curso um pagamento abusivo de multas pela empreiteira. “Houve muito desvio, e como houve muito desvio, é evidente que o Toffoli tem razão: vamos verificar. O Toffoli não anulou e nem está predestinado a anular a leniência. Nem a Odebrecht pediu isso. A Odebrecht não pediu a anulação. Ela pediu para ser revisada, porque houve abuso. Usando esse poder de coação eles [força-tarefa da Lava Jato] extorquiram essas empresas para quebrá-las - e com forte suspeita de interesse norte-americano e estrangeiro nessas questões”.

“O que o Toffoli está fazendo? Ele está falando ‘vamos revisar’, ‘vamos suspender o pagamento, porque pode estar havendo um pagamento abusivo’. Não vai ter prejuízo nenhum, porque esses pagamentos são feitos anualmente, não é coisa para ser feita amanhã. É mentira falar que há anulação ou intenção de anular. Há a intenção de revisar”, complementou.

Já sobre a Transparência Internacional, o jurista disse que a Lava Jato errou ao convocar para participar de discussões sobre acordos de leniência uma entidade privada e, sobretudo, estrangeira. Para ele, é correta a investigaçao. “A Transparência Internacional é muito pouco transparente e muito internacional. Estava, aparentemente, a serviço de interesses estrangeiros e privados aqui no Brasil. A suspeita é grave, de ela ter interferido em decisões judiciais e em decisões do Ministério Público. Não tem nenhum motivo para um órgão de investigação, durante investigações que são sigilosas, ficar discutindo com entidade privada a condução dessas investigações, desses acordos de leniência. Se o agente do Ministério Público não se acha competente o suficiente para fazer uma leniência, acha que não conhece o Direito brasileiro o suficiente, ele que se afaste e peça para vir outro membro do Ministério Público. A leniência não precisa de lição de nenhuma entidade estrangeira. A leniência brasileira é feita com base na lei brasileira. Salta aos olhos a pouca transparência da Transparência Internacional nessas questões e a influência que ela teve nessas decisões”.

