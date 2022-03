Ausência de mulheres na política resulta em déficit na democracia, diz Gleisi Hoffmann

Apoie o 247

ICL

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), falou à TV 247 na semana em que se celebrou o Dia Internacional da Mulher e afirmou que a precária representação deste público na política gera um “déficit” na democracia.Recentemente, o ex-presidente Lula (PT) tem dado sinais de que poderá ampliar o espaço para mulheres em seu eventual terceiro governo.

Segundo Gleisi, se as mulheres, que são maioria da população, não têm o espaço devido na política, suas necessidades e visões acabam não sendo compreendidas nas tomadas de decisões. “Nós precisamos de ações mais afirmativas para que a presença das mulheres [na política] de fato reflita a presença delas na sociedade. Somos mais de 50% do eleitorado, também da população, e nossa representatividade no Brasil fica à beira dos 15% no Legislativo. É muito pequena. Isso dá um déficit na democracia”.

“Se você não tem a metade da população representada fortemente, obviamente você não tem visão cultural, histórica, de vida dessa parcela. Então você vai ter déficit nas políticas públicas, no modelo de desenvolvimento, e isso afeta a democracia”, concluiu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE