Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – Nathália Urban, correspondente internacional da TV 247 no Reino Unido, concedeu uma entrevista ao Bom Dia 247, na qual abordou temas cruciais sobre o cenário político global, com foco especial na questão palestina e nas eleições nos Estados Unidos. Suas declarações destacaram a complexidade das relações internacionais e o impacto das políticas externas nas dinâmicas eleitorais.

Durante a entrevista, Urban fez uma análise contundente sobre o possível impacto da guerra na Palestina nas eleições americanas, afirmando que "Biden está desesperado e pode perder as eleições em razão da guerra na Palestina". Essa observação ressalta a falta de popularidade do atual presidente Joe Biden em relação à atuação sobre conflito na região palestina e sugere implicações significativas para o cenário eleitoral nos EUA, onde o ex-presidente Donald Trump lidera nas pesquisas.

continua após o anúncio

Além disso, a correspondente internacional destacou diferenças entre as políticas dos presidentes norte-americanos em relação a Israel, declarando que "o problema é que Trump é ainda mais sionista do que Biden". Essa comparação revela nuances na abordagem das administrações democrata e republicana em relação à questão palestina e às relações com Israel, denunciando que nenhuma dessas abordagens é correta. Nathália enfatizou a importância de compreender essas dinâmicas geopolíticas e seus efeitos nas eleições e na política internacional.

Assista:

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: