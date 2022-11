"Bilionários, como Elon Musk, são os grandes inimigos da democracia", diz Brian Mier

Apoie o 247

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista norte-americano Brian Mier fez uma análise sobre as mudanças que devem acontecer no Twitter após a aquisição da plataforma pelo bilionário sul-africano Elon Musk. Mier não acredita que o bilionário irá cumprir a promessa de garantir a liberdade de expressão absoluta. Sobretudo porque ele é um bilionário que irá privilegiar seus pares.

“Bilionários, como Elon Musk, são os grandes inimigos da democracia. Existir bilionários que têm esse tipo de influência no mundo é um problema muito sério do capitalismo, porque eles não precisam mais de democracia. Eles apoiam pessoas como Trump e Bolsonaro porque eles não querem democracia. Ele só vai liberar para os nazistas. Ele já censura pessoas da esquerda através da manipulação dos algoritmos: quem tem mais dinheiro tem mais voz no Twitter”, esclarece.

Segundo o jornalista, Musk vai agir como um ditador no Twitter. “Não é uma plataforma de expressão livre. Um exemplo disso é que metade dos seguidores de Bolsonaro na plataforma são ‘bots’ [robôs] comprados. Isso dá a impressão que a pessoa tem mais autoridade de falar, quando é só o dinheiro que fala”, enfatiza.

Mier acrescenta que o Twitter “não é um espaço público de discussão entre iguais. É um sistema que favorece os conservadores, e os mais ricos são os mais conservadores”, finaliza.

