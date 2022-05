Bilionários ganharam rios de dinheiro com Bolsonaro, diz Altman

Jornalista avaliou vinda de Elon Musk ao Brasil e seus reais interesses em uma parceria com Bolsonaro edit

247 - O jornalista Breno Altman, em entrevista à TV 247, disse que a vinda do homem mais rico do mundo, o bilionário Elon Musk, ao Brasil foi mais uma cena política favorável a Jair Bolsonaro (PL), contando que se reeleito, ele possa lhe dar um sinal verde para “pintar e bordar” no Brasil.

“Ter um pé no Brasil expande os negócios dele. O Musk vê que com Lula ele não tem jogo. Ele enxerga em Bolsonaro um aliado que defende os seus interesses econômicos e financeiros”, afirmou.

Altman lembrou que assim como outros grandes capitalistas, “o Musk quer que Bolsonaro ganhe as eleições”.

“O Bolsonaro não foi ruim para todo mundo. Ele foi ruim para a esmagadora maioria das pessoas. Os grandes capitalistas ganharam rios de dinheiro com Bolsonaro e podem passar a ganhar se ele se reeleger”, finaliza.

