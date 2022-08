“Bolsonarismo tenta desviar foco com o terrorismo religioso e o anticomunismo rasteiro”, apontaAltamiro Borges

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista e coordenador do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, Altamiro Borges, participou do programa Giro das Onze, da TV 247, e avalia que a estratégia de campanha do bolsonarismo é tirar o foco das questões relacionadas ao desempenho econômico no debate eleitoral.

“Bolsonarismo tenta desviar foco com o terrorismo religioso e o anticomunismo rasteiro. Ele desvia o foco, mas é preciso dar resposta”, enfatiza o jornalista.

Altamiro afirma que a fake news despejada nas redes sobre suposto fechamento dos templos por Lula “precisa de resposta e uma delas é na Justiça”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Esse sujeito tem que ser processado”, disse ele, se referindo ao empresário e deputado Marcos Feliciano (PL-SP).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jornalista reforça que outra frente de resposta “é o combate nas redes sociais com argumentação e mexendo também com a emoção”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Falar de Lula fechar templo é uma patifaria porque o Lula é religioso, inclusive a militância social dele é fruto da luta da teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base e pastorais operárias. Defendeu ardorosamente a liberdade dos neopentecostais. A marcha por Jesus, essa que Bolsonaro está transformando em palanque eleitoral criminosamente, foi o Lula que liberou”, lembrou.

Porém, Altamiro Borges reforça que “não podemos fugir do tema central”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O tema central que temos que discutir com os evangélicos não é a religião nem os templos religiosos. A eleição não está discutindo o absurdo que é ter mais de cinco horas diárias que esses televangelistas têm na TV aberta brasileira. A eleição está discutindo a vida real do povo brasileiro. Pergunto ao evangélico: a sua vida melhorou ou piorou com o capetão? É esse debate que tem que ser feito. Está consumindo melhor ou pior? Sua renda é pior ou melhor? Seu emprego é pior ou melhor? É isso que temos que discutir, pois mostramos que o capetão é um fariseu. Ele se utiliza da religião e dos mercadores da fé para enganar as pessoas”, frisou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.