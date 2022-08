"Bolsonarismo vai buscar um cadáver do lado deles para se contrapor ao Marcelo Arruda", diz Eduardo Guimarães

Apoie o 247

247 - O jornalista Eduardo Guimarães, em entrevista à TV 247, disse que a estratégia de Jair Bolsonaro (PL) é acirrar os ânimos entre seus eleitores e opositores para “buscar um cadáver do lado deles, para se contrapor ao Marcelo Arruda”, militante do PT assassinado pelo agente penal bolsonarista Jorge Guaranho, em julho deste ano em Foz do Iguaçu.

A fala de Guimarães acompanha a revelação de que órgãos de inteligência estariam investigando um possível autoatentado bolsonarista no 7 de setembro para culpar o PT. Guimarães acredita que isso poderia ser usado como um pretexto para tumultuar ainda mais a situação no país e cancelar as eleições.

>>> Só resta a Bolsonaro melar o jogo

“O Bolsonaro quer os ânimos acirrados e, na minha opinião, ele está pensando concretamente em cancelar a eleição por motivos de não haver condições para realizá-las tranquilamente. Ele é capaz de tudo para se manter no poder e fugir da prisão”, analisou.

O jornalista ainda acrescenta que “a melhor solução para o Bolsonaro é a explosão de violência”.

