“Bolsonaristas procuram criar factoides para manter os atos golpistas”, diz Paulo Fiorilo

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado estadual Paulo Fiorilo (PT-SP) participou do programa Giro das Onze, da TV 247, em que comentou os atos golpistas promovidos por bolsonaristas que acampam próximo a Assembleia Legislativa de São Paulo, onde fica o Comando Militar do Leste.

“Bolsonaristas procuram criar factoides para manter esse movimento que iniciaram com bloqueios e depois foram para os quartéis pedir “socorro” e que o Exército se manifeste. É um desserviço para a democracia”, repeliu o parlamentar.

Para ele, o governo do presidente eleito Lula (PT), ”sem radicalismo, mas com pulso, pode tirar isso da melhor forma possível”.

“Há um movimento articulado e o Supremo Tribunal Federal tem procurado identificar os financiadores, o que pode desmontar esse movimento e colocar a nu quem está por trás”, salientou.

Sobre o silêncio de Jair Bolsonaro (PL), que desde a sua derrota nas urnas, se isolou no Palácio da Alvorada, Fiorilo disse que ele “está desaparecido, mas não deixou de fazer a sua política ou de fomentar esses grupos”.

O parlamentar também comentou a transição do governo eleito em São Paulo, por Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Ele considerou “preocupante” a escolha de Renato Feder para comandar a Secretaria de Educação.

“Vemos com muita preocupação. O argumento é de que ele colocou a educação do Paraná em primeiro lugar nas avaliações que são feitas da educação. Infelizmente, também vimos no Paraná que cresceu o número de escolas militares. Com a mudança de governo, essa não será uma política para o país”, apontou.

Fiorilo afirma que tem “dúvida de que tipo de bolsonarismo será o Tarcísio”.

“Ele indicou mais duas pessoas ligadas ao Paulo Guedes para compor a transição, além do Afif Domingos. Então, é preciso acompanhar de perto.

Vamos ver como o Tarcísio vai se posicionar na indicação de seu secretarias. É a partir daí que poderemos decifrar o Tarcísio”, frisou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.