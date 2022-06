"Bolsonaro bateu no teto e ainda há muito espaço para Lula crescer", diz Fernando Horta

Apoie o 247

247 – O historiador Fernando Horta afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a onda Lula ainda não atingiu seu ápice. "Bolsonaro bateu no teto e ainda há muito espaço para Lula crescer. Veremos uma liquefação nas outras candidaturas", diz ele. Segundo Horta, Bolsonaro se inviabilizou, inclusive como ferramenta de controle dos Estados Unidos na América Latina.

Na entrevista, ele afirmou que o programa econômico de Lula, com a revisão do teto de gastos e da reforma trabalhista, bem como a paralisação das privatizações, está mais radical do que muitos poderiam imaginar. "Não é um programa moderado", afirma.

Sobre a terceira via, ele afirmou que Carlos Lupi, presidente do PDT, corre o risco de colocar o PDT num ostracismo absoluto, caso insista na candidatura de Ciro Gomes. Ele também afirmou que Simone Tebet não tem futuro algum. Sobre as eleições nos estados, ele destacou o caso de Pernambuco. “O PT cometeu um grande erro com Marília. A vitória da esquerda pode ser a dela”, afirmou.

