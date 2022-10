‘Bolsonaro coloca policiais em risco ao armar bandidos’, diz Leonel Radde

“Esse policial, Bolsonaro e o ministro da Justiça humilharam a Polícia Federal e os policiais do Brasil”, declarou Radde sobre o ataque de Roberto Jefferson edit

247 - O policial civil Leonel Radde, vereador em Porto Alegre e eleito deputado estadual pelo PT em Porto Alegre, participou do programa Giro das Onze, da TV 247, em que comentou o ataque do bolsonarista Roberto Jefferson contra policiais federais que foram cumprir ordem de prisão.

“Um fato deplorável cometido por um bolsonarista raiz”, disse Radde. “Sempre foi um aliado de primeiro momento de Bolsonaro sendo o cão de guarda, o cachorro louco em alguns momentos fazendo as ações mais extremadas que o Bolsonaro não podia fazer”, destacou.

Radde apontou o ataque como mais um apito de cachorro, ou seja, uma ação premeditada para desencadear o tumulto no processo eleitoral.

“Os apitos de cachorro foram constantes e sempre aconteciam de uma forma quase que diária. Sempre alertei que o que ia diferenciar se nós entraríamos num estado autocrático, fascista, autoritário ou não viria da atuação da polícia”, advertiu.

“A polícia foi cumprir uma ordem judicial e os policiais foram alvejados. Foi vergonhosa e vexatória a postura do negociador que entrou quase pedindo desculpas, desmoralizando os colegas feridos. Isso é um acinte que demonstra como pensam os bolsonaristas. Não estão interessados nos policiais, mas na sua linha ideológica. A mensagem é inequívoca, temos um candidato que defende a violência mesmo que seja contra policiais”, frisou.

“Esse policial, Bolsonaro e o ministro da Justiça humilharam a Polícia Federal e os policiais do Brasil”, declarou.

O deputado eleito enfatizou que a operação “gerou uma forte revolta e reação dos policiais”.

“Nitidamente houve uma interferência de Bolsonaro para tentar amenizar a situação do seu amigo, tanto é que o ministro da Justiça estava indo até o local. A forma que foi conduzida a sua prisão é abjeta. Uma vergonha, Deveria estar algemado, com todas as suas garantias constitucionais e legais preservadas”, completou.

