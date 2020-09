“Bolsonaro é apátrida, um ventríloquo de grupos econômicos”, diz deputado Vicentinho

247 - O deputado federal Vicentinho (PT-SP) classificou, em entrevista à TV 247, Jair Bolsonaro como um “apátrida” que ocupa a presidência da República e age de acordo com o interesse do mercado financeiro e de grupos econômicos.Repercutindo o pronunciamento do ex-presidente Lula do último dia sete de setembro no qual Lula denuncia a submissão do Brasil de Bolsonaro diante dos Estados Unidos “para atender os interesses econômicos e estratégico-militares norte-americanos”, o deputado complementou dizendo que Bolsonaro não tem um projeto para o Brasil e que se comporta como “ventríloquo de grupos econômicos".

“O Bolsonaro é um apátrida, Bolsonaro não é chamado nem para discutir as vacinas para o Brasil, o Bolsonaro não tem projeto. Além de ele ser medíocre, ele é instrumento, ele é ventríloquo dos piores interesses desses grandes grupos econômicos, esses grupos econômicos, como disse o Lula, o aceitam porque ele reage exatamente de acordo com os interesses desses grupos econômicos”, disse o parlamentar.

