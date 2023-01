"Bolsonaro é foragido da justiça brasileira e tem medo de cadeia", diz Leonardo Stoppa

Jornalista também afirma que ele pode estar com receio de ser eliminado fisicamente edit

247 – O jornalista Leonardo Stoppa atribuiu, no programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, a decisão tomada por Jair Bolsonaro de prolongar sua estadia nos Estados Unidos ao medo. "Bolsonaro é foragido da justiça brasileira e tem medo de cadeia", afirmou. "Ele também pode estar com medo de virar um PC Farias", acrescentou.

Na entrevista, ele também falou sobre eventuais prisões de outros personagens como Léo Índio e o pastor-empresário Silas Malafaia. "Já existem elementos suficientes para prender Malafaia e parentes do Bolsonaro", disse ele. Sobre a fraude de R$ 20 bilhões nos balanços das Americanas, controlada pelos bilionários Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, ele disse: "vai sobrar para o contador".

