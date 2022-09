“Bolsonaro é problema da justiça e Lula não tem que se envolver com anistia”, diz Gustavo Conde

Apoie o 247

ICL

247 - O linguista Gustavo Conde afirmou, no programa Poder e Linguagem, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a proposta de anistia a Jair Bolsonaro, apresentada pelo jornalista William Waack, da CNN, e pelo golpista Michel Temer deve ser repudiada pela sociedade. “Bolsonaro é problema da justiça e Lula não tem que se envolver com anistia”, disse ele.

Conde também destacou o apoio de Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, ao ex-presidente Lula e disse que todas as classes sociais prosperaram com Lula. “As elites brasileiras estão recebendo uma grande lição. Eles vão ter que votar no Lula”, afirmou. “Lula é o lastro da democracia brasileira. Elites são devedoras do ex-presidente”, acrescentou.

No programa, Conde lembrou do vexame internacional protagonizado por Jair Bolsonaro na última semana. “Bolsonaro fez campanha eleitoral no plenário da ONU e insultou o povo britânico”, afirmou. Conde também acrescentou que Ciro Gomes não vai desistir porque é movido por ressentimento e projeto pessoal.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.