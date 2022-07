"Bolsonaro é um vírus que está prestes a ser expelido", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

247 – O jornalista Leonardo Stoppa defendeu, no programa Leo ao Quadrado do dia 1 de julho, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, a posição adotada pelos senadores da oposição, que votaram a favor da "PEC da compra de votos" apresentada pelo governo Jair Bolsonaro e aprovada pelo Senado. "Não dá pra combater transferência de renda na véspera de eleição", disse ele. "Bolsonaro é um vírus que está prestes a ser expelido e precisamos ter paciência e estratégia".

Stoppa também falou sobre as ameaças golpistas do general Braga Netto. "Bolsonaro não vai dar golpe, mas quer criar medo na sociedade. O golpe é bem difícil no contexto atual. Precisamos conquistar a maioria, inclusive os militares", afirmou. Stoppa também disse que as pesquisas apontam que muitos candidatos irão se distanciar de Bolsonaro, uma vez que ele contamina as campanhas de candidatos aos governos e ao parlamento. "Cada vez menos políticos querem se associar ao Bolsonaro", afirma.

