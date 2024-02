'Bolsonaro está forçando uma prisão preventiva para se fazer de vítima', diz Rogério Correia

Apoie o 247

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) afirmou que Jair Bolsonaro (PL) está provocando o Judiciário a decretar sua prisão preventiva no caso das investigações sobre uma tentativa de golpe de Estado. O objetivo, segundo o parlamentar, é posar de vítima.

"Ele já está com restrições de liberdade. Ele está com o passaporte apreendido, não pode conversar com outros investigados. E ele chama um ato desse para juntar lá exatamente aqueles que concordam com a teoria do golpe, sob a qual ele está sob júdice, vamos dizer. Ele não poderia fazer isso. É uma afronta. É claro que cabe prisão preventiva, a questão é saber se é oportuno", avaliou o parlamentar em entrevista à TV 247 ao comentar sobre a manifestação convocada por Bolsonaro para o próximo dia 25, na Avenida Paulista, em São Paulo. "O que a Justiça está fazendo é juntar as provas, dando a ele - e será dado - todo o direito de fazer a sua defesa nos tribunais, e não ameaçando nas ruas e colocando pessoas para conturbar a questão política no Brasil e, quem sabe, tentar novamente ações golpistas. Ele vai ter a sua oportunidade de se defender nos tribunais dos crimes que ele está sendo acusado".

Para Correia, Bolsonaro quer posar como perseguido político e, por isso, tem provocado a Justiça. "Ele força uma prisão preventiva para dizer que não teve seu direito de fazer sua defesa. É mais um cretinismo bolsonarista, desinformar e querer dizer que ele foi injustiçado, que não se deu a ele o direito de defesa amplo, que ele foi lá para tentar fazer a defesa dele em plena praça… É uma calhordice total. Eu não tenho dúvida de que cabe a prisão preventiva dele e de outros. Vamos ver como o Supremo vai agir sobre isso".

