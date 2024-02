'Bolsonaro está nas cordas, mas pode tentar uma surpresa para se livrar', alerta Moisés Mendes

Apoie o 247

247 - O jornalista Moisés Mendes afirmou que Jair Bolsonaro (PL) “está nas cordas” após a última operação da Polícia Federal contra seus aliados mais próximos, que escancarou os planos golpistas do ex-ocupante do Palácio do Planalto e sua turma. “‘Nas cordas’ se dizia quando o cara era empurrado para as cordas do ringue de boxe e não conseguia sair dali. Ele passava a ser massacrado nas cordas. O Bolsonaro é o cara que está nas cordas”.

No entanto, alertou Mendes, “temos que começar a pensar na capacidade de reação do Bolsonaro”. “A situação do Bolsonaro é complicada. O que a gente tem que imaginar? A tal invertida do Bolsonaro. O que ele pode criar? Já estão espalhando que ele tem medo de sofrer um novo atentado. Então é possível que ele esteja preparando alguma coisa nessa linha, para se vitimizar”.

“Eles vão tentar oferecer uma surpresa como reação para tentar livrar o Bolsonaro”, afirmou.

