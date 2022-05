"Bolsonaro faz uma coisa e diz outra. Lula é o contrário. O que ele diz, ele faz", aponta Gustavo Conde

Apoie o 247

247 – A contradição permanente entre os discursos e as ações de Jair Bolsonaro começam a ser percebidas com mais clareza pelos eleitores e por isso mesmo ele será derrotado. A opinião é do linguista Gustavo Conde. "Bolsonaro faz uma coisa e diz outra. Lula é o contrário. O que ele diz, ele faz", disse ele, em seu programa semanal com o jornalista Leonardo Attuch, na TV 247.

O comentário foi feito a partir da evidente contradição no caso dos combustíveis, em que Bolsonaro autoriza os maiores aumentos da história, embora diga ser contra. "Estamos numa disputa entre dois mundos: o racional e o irracional", disse ainda Conde. Ele também afirmou que Ciro Gomes está sendo pressionado por seus próprios aliados a desistir e disse que Lula será uma figura central no xadrez internacional.

