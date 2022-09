Bolsonaro fez palanque em cima do caixão da rainha, diz Alex Solnik

Apoie o 247

ICL

247 - “Um espetáculo grotesco! Ainda bem que não teve muita repercussão. Os dois últimos cartuchos da campanha dele: o funeral da rainha e o discurso na ONU”, analisou o jornalista e comentarista da TV 247 Alex Solnik, sobre a ida de Bolsonaro ao funeral da rainha Elizabeth II, em Londres, capital da Inglaterra. Na ocasião, Bolsonaro usou a sacada da embaixada brasileira para fazer um comício improvisado onde voltou a atacar o PT e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera a disputa presidencial de acordo com as pesquisas de intenção de voto.

>>> Bolsonaro se irrita e abandona entrevista após pergunta sobre uso político do funeral da rainha Elizabeth (vídeo)

“É um funeral. Ninguém vai ali aparecer. Mas ele, que é um usurpador, fez um palanque em cima do caixão da rainha. Nem o melhor roteirista consegue imaginar que um presidente da República vai em um velório, da rainha, para sapatear em cima do caixão dela para fazer campanha, dizer que a gasolina do Brasil é a mais barata. Se ele for para a Venezuela, a gasolina custa 10 centavos o litro”, completou o jornalista.

Para Solnik, um retrato claro do desespero de Bolsonaro de perder a eleição para Lula. “Ele sabe que vai perder e é por isso que quer fazer campanha até na casa dele, enquanto dorme”, finalizou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.