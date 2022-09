“Bolsonaro já sabe que perdeu no voto, mas não temos medo e vamos vencer com Lula”, diz Ivan Valente

Apoie o 247

247 - Em entrevista ao Giro das Onze, da TV 247, o deputado federal Ivan Valente (PSOL) disse que “Bolsonaro já entendeu que perdeu no voto” e “tudo que está fazendo agora é ameaça, é golpe, é fake news, é mentira”

“Nós não temos medo. Vamos para a luta e vamos vencer”, reforçou o parlamentar.

Ivan Valente disse que “essa vai ser uma eleição histórica”. “Eu que participei intensamente da luta contra a ditadura militar, nunca pensei em ter que viver esse retrocesso civilizatório. Um sujeito que defende a tortura, o Brilhante Ustra, virar presidente da República e fazer essa destruição em massa que ele fez. De repente, a gente está sentindo o resgate da esperança”, disse ele sobre a liderança de Lula nas pesquisas.

“Fiquei até emocionado com uma comparação que foi feita de uma música do Cazuza que diz: ‘estamos meu bem por um triz, pro dia nascer feliz´’. Precisa voltar a alegria. Chega de adoecimento da sociedade, de destruição do estado brasileiro e ameaça de golpe. Temos que varrer esse lixo histórico, essa excrescência que é o Bolsonaro”, completou.

