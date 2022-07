"Bolsonaro jamais assumirá responsabilidade por seu terrorismo", diz Michele Prado

Apoie o 247

247 – A escritora e ativista digital Michele Prado, que frequentou durante muito tempo as bolhas bolsonaristas e chegou a votar em Jair Bolsonaro no segundo turno de 2018, antes de conseguir se "desraficalizar", afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a sociedade brasileira deve estar vigilante e alerta contra o risco de novos atentados terroristas, como ocorreu no brutal assassinato de Marcelo Arruda por Jorge Guaranho, em Foz do Iguaçu (PR). "Era previsível que o Brasil tivesse atentados de extrema direita. O assassino de Foz foi vítima de um sistema de radicalização", afirmou. "A imprensa deu palanque demais aos extremistas. Bolsonaro fez ofensas deliberadas para pautar o debate e hoje a rede de mídia de extrema direita tem milhões de seguidores e centenas de influenciadores", complementou.

Segundo Michele, autora dos livros Tempestade Ideológica e Red Pill, "Bolsonaro jamais assumirá responsabilidade por seu terrorismo". Ela afirma ainda que a extrema direita também se infiltrou em todas as carreiras militares. "Frequentei durante muito tempo as bolhas da extrema direita, com muitas pessoas notórias da extrema-direita. Muitos ligados a Olavo de Carvalho. O bolsonarismo chegou de cima para baixo nos grupos olavistas. No Brasil e no mundo, a extrema direita se alimenta do ressentimento para enfrentar o 'sistema'", afirmou. "Quem está radicalizado tem senso de pertencimento. Chamar de fascista não é um bom caminho. É preciso produzir manuais contra o ódio para levar às escolas. Extremismo de direita não se resume ao bolsonarismo e vai continuar mesmo sem Bolsonaro no poder", finalizou. Ela disse ainda que o deputado Eduardo Bolsonaro é o projeto de longo prazo de Jair Bolsonaro.

