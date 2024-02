“Bolsonaro jamais poderia conduzir esse processo sem o respaldo corporativo”, diz especialista

Apoie o 247

Regina Zappa para o 247 - O dia 8 de fevereiro foi, de fato, um dia muito especial, mas é preciso ter cautela, afirmou Manuel Domingos Neto, doutor em História, especialista em questões militares, ao ser indagado sobre a possível reação dos militares à busca e apreensão na casa de generais das Forças Armadas. Ele advertiu, que devemos nos precaver e observar os desdobramentos dos acontecimentos porque a lista dos denunciados é muito pequena e não mostra, realmente, os grandes protagonistas por trás do planejamento do golpe. Manuel falou a Mario Vitor Santos e Regina Zappa no Bom Dia Brasil, da TV 247.

“Essa centralização de responsabilização na figura de Bolsonaro não convence. Sabemos que ele jamais teria condições de conduzir esse processo sem o devido respaldo corporativo.” Para Manuel, é possível até que o Comando militar tenha saído fortalecido do episódio.

“O conjunto das corporações militares respaldou esse processo. O comando corporativo é responsável”. Hoje pode ser um dia de alívio, diz ele, como se a responsabilização de alguns no planejamento do golpe isentasse de culpa a corporação. “É como se dissessem: ‘não temos nada com isso. Somos os puros e eles os impuros’.”

Manuel argumentou que os nomes da lista de investigados eram figuras secundárias em relação aos comandos e aos grandes inspiradores, “como os generais Vllas Boas e Etchegoyen e todo o Almirantado”. “Mesmo o general Heleno”, disse ele, “não tem comando de tropa.” Em relação a um posicionamento do ministro da Defesa, José Mucio, Manuel afirma que ele é representante dos comandantes e não tem voz própria.

“Até agora, acredito que o grande acordo nacional seja para isentar as corporações militares. E nada mudou nos comandos: as estruturas são as mesmas, os financiamentos estão assegurados, nada do que se ensina internamente mudou, nem o fato de eles se sentirem criadores da nação brasileira. Portanto estão saindo fortificados. E essas corporações de tradição golpista fortalecidas continuam representando um perigo. A grande ameaça à democracia brasileira é exatamente essa condição em que os braços armados persistem.”

Manuel acredita que, por outro lado, foi um dia especial pelo fato de homens “desse calibre” serem efetivamente presos e responsabilizados. “Seguramente vai atingir de forma mais objetiva as estruturas corporativas. Mas, repito, isso não representa abalo.”

O historiador não acredita que a decisão sobre a ação da Polícia Federal tenha sido tomada à revelia do comando e que houve endosso por parte deles. Acha que a mentalidade militar acata bem a possibilidade de algumas cabeças rolarem no processo. Eles sabem, segundo ele, que a Justiça e a Polícia Federal têm que prestar contas. “Numa guerra, alguns são vítimas, inclusive para manter a força principal. Nesse caso, será até bom para eles que alguns generais sejam condenados porque isso isentaria a corporação como um todo.”

