'Bolsonaro mente tanto que até desmente as mentiras com uma nova mentira", diz Chico Alencar

O deputado eleito pelo PSOL do Rio de Janeiro, Chico Alencar, classificou o ataque de Roberto Jefferson como “ato tresloucado e criminoso” que é a síntese do bolsonarismo edit

247 - O vereador da cidade do Rio de Janeiro (RJ) e deputado federal eleito, Chico Alencar (PSOL), participou do programa Giro das Onze, da TV 247.

O parlamentar comentou a conjuntura eleitoral às vésperas do segundo turno das eleições e apontou como principal característica de Jair Bolsonaro a mitomania, que é a compulsão pela mentira, contada de forma consciente, que tem por objetivo a autoproteção ou, muitas vezes, o falseamento da realidade, de maneira a fazê-la parecer melhor.

“Bolsonaro mente tanto que até desmente as mentiras do dia anterior. Só que ele desmente fazendo uma nova mentira. É uma biruta de aeroporto que gira e toca para o mesmo lado, da inverdade, da desinformação, dos ventos pesados, das nuvens cinzentas”, afirmou.

Sobre o ataque de Roberto Jefferson contra agentes da Polícia Federal, Chico Alencar chamou de “ato tresloucado e criminoso”.

“Foi uma síntese do poder dominante no Brasil nos últimos três anos e meio. A extrema direita hegemonizada no conservadorismo. Banditismo, gangsterzação da política, armamentismo, tudo demorando em ser tão ruim. Mas vamos enfrentar”, salientou.

Para ele, “essa é a eleição mais importante desde as diretas já”.”Para os mais jovens é a eleição mais importante das suas histórias e das suas vidas porque não é nem uma eleição propriamente. É um plebiscito entre civilização ou barbárie, entre razão e obscurantismo, entre justiça e armamentismo, entre truculência e argumento”, acrescentou.

Chico Alencar disse ainda que quem puxou o gatilho e tirou os pinos da granada não foi só Roberto Jefferson. “É quem faz a política do ódio, do armamentismo, da misoginia, do racismo, de toda a sorte de preconceito. Atira granada na nossa gente, quem planeja congelar de vez, porque já congelou nesses quatro anos, o salário mínimo, precariza direitos. Esses são os que puxaram o gatilho do fuzil que estava ilegalmente nas mãos do Roberto Jefferson. Estes são os que abastecem com caixas e caixas de munição esses criminosos. Esses são os que tiram pinos das granadas que ele atirou, não só contra os policiais, mas contra toda a sociedade brasileira”, disse.

