“Bolsonaro não reúne condições para um golpe”, diz Pedro Ruas

247 - O candidato a vice na chapa de Edegar Pretto (PT) ao governo do Rio Grande do Sul, o vereador do Pedro Ruas do PSOL, participou do programa Giro das Onze, da TV 247.

Para ele, o ato de 11 de agosto em defesa do estado democrático de direito isolou Jair Bolsonaro e a extrema-direita.

“Desde o dia 11 de agosto, o Bolsonaro sabe que no seu horizonte de manutenção de poder só existe uma possibilidade: o golpe. Mas ele não tem ambiente nacional e nem contexto internacional para isso”, analisa Pedro Ruas.

Segundo o candidato psolista, Bolsonaro não tem o propalado apoio das Forças Armadas que menciona. “Ele [Bolsonaro] tem alguns cooptados, alguns setores mais radicalizados pela direita e acabou. É um tenente expulso por indisciplina do Exército. Bolsonaro é um tenente que jogou bombas em oficiais e foi expulso. Fizeram um acordo e ele saiu como capitão da reserva. Ele é mais um puxa-saco das Forças Armadas do que um líder”, afirmou.

E acrescenta: “Bolsonaro está absolutamente isolado e esse isolamento é prejudicial para ele como candidato”.

