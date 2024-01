"Bolsonaro será preso porque fez coisa errada. Simples assim", afirma Leonardo Stoppa

Apoie o 247

247 – Na tarde de segunda-feira, 8 de janeiro, o programa "Leo ao Quadrado" debateu os desdobramentos após o ato Democracia Inabalada ocorrido no Congresso Nacional. Durante a transmissão, Leonardo Stoppa enfatizou a convicção de que o presidente Bolsonaro será denunciado e possivelmente preso em breve devido às ações consideradas irregulares. "Bolsonaro será preso porque cometeu irregularidades", disse ele.

Stoppa destacou a mudança na liderança da Procuradoria-Geral da República, mencionando que o atual Procurador-Geral, Paulo Gonet, não possui alianças partidárias e é esperado que denuncie todos os envolvidos nos ataques à democracia. A perspectiva de processos em várias instâncias contra Bolsonaro, inclusive no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi abordada, esclarecendo que a prisão do ex-presidente dependerá do trânsito em julgado.

O programa também trouxe à tona a posição de Stoppa sobre a proposta de anistia. O jornalista argumentou que dar anistia para promover a paz seria, na verdade, um estímulo para a prática de novos crimes. Ele ressaltou a importância de não conceder perdão a quem atenta contra a democracia, afirmando que essa medida seria contraproducente, incentivando a repetição de delitos. "Dar anistia para promover a paz é incentivar novos crimes", pontuou. Assista:

