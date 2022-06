"Brasil pode ser o campeão do desenvolvimento verde", diz Cláudio Puty

Amazônia deve estar no centro do nosso projeto de desenvolvimento, afirma o economista edit

247 – O economista Cláudio Puty, professor da Universidade Federal do Pará e representante do Psol na equipe que elabora o programa de governo da chapa Lula-Alckmin, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que as diretrizes anunciadas nesta semana apontam para um programa moderno e sintonizado com o desenvolvimento sustentável. "O programa é muito bom e as colaborações mais importantes do Psol são a pegada verde, a questão social e dos direitos", disse ele, lembrando que Lula assumiu o compromisso de não construir mais hidrelétricas em terras indígenas.

Puty afirmou que o viés ambiental não significa abandono da questão do pré-sal. "O golpe de estado foi dado de olho em nosso pré-sal. Mas o Brasil pode ser o campeão do desenvolvimento verde e a Amazônia deve estar no centro do nosso projeto de desenvolvimento", disse ele.

O economista afirmou ainda que o gasto público é essencial para que o setor privado volte a investir. "O Brasil está na contramão do mundo e nosso programa é claramente antineoliberal. Hoje, nosso maior problema é a desindustrialização", disse ele. "O programa de Lula está afinado com a nova onda rosa na América Latina e o protagonismo negro e indígena será cada vez maior", acrescentou. Ao comentar a questão amazônica, ele disse que o Brasil precisa de uma força nacional de segurança ambiental para retomar a proteção das terras indígenas.

