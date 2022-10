Campanha de Bolsonaro comete crimes à luz do dia, como fez no caso dos sertanejos no Palácio, diz Solnik

Jornalista afirmou que atual chefe do Executivo cometeu crime eleitoral ao usar um prédio público para fazer campanha com cantores sertanejos edit

247 - Em participação na TV 247, o jornalista Alex Solnik afirmou que Jair Bolsonaro (PL) cometeu mais um crime eleitoral ao utilizar a estrutura do Palácio do Planalto para fazer campanha política com cantores sertanejos nesta segunda-feira (17).

"É claro que é mais um crime, imagina se pode usar (um prédio público para fazer campanha), nem cabe essa pergunta, é óbvio que todos sabem que não pode, é um abuso. Essa campanha é a que tem o maior número de abusos, isso é coisa jamais vista", analisou Solnik.

Nomes como os dos cantores Zezé di Camargo (da dupla com Luciano), Chitãozinho (da dupla com Xororó), Gusttavo Lima, Leonardo, Fernando (da dupla com Sorocaba) e Sula Miranda estiveram com o atual chefe do Executivo e gravaram vídeos declarando apoio à reeleição de Bolsonaro dentro de um prédio público , o que é vedado pela Lei Eleitoral.

"Ele reincide, colocou uma bandeira do Brasil gigante, faz live, é impressionante o rol de crimes eleitorais cometidos por essa candidatura à reeleição. É coisa inédita. É jamais visto no Brasil, à luz do dia, não é nada escondido, ó, todo mundo tá vendo, é um desafio constante, ele fica provocando o tempo todo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). É impressionante", concluiu o jornalista.

