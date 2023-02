"Campos Neto não foi eleito pelo povo e está atrapalhando todo o projeto do governo Lula", diz Florestan Fernandes Júnior

Apoie o 247

247 - Em participação no Bom Dia 247 deste domingo (12), o jornalista Florestan Fernandes Júnior questionou a validade da independência do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ressaltando que o economista indicado por Jair Bolsonaro (PL) possui ligação com grupos do mercado financeiro e não representa os interesses do povo brasileiro.

Florestan destacou que a história do Banco Central é marcada por ser refém do mercado financeiro e afirmou que a decisão de dar 'independência' ao órgão foi uma manobra para perpetuar a mentalidade pró-rentismo: "o Banco Central sempre, em sua história, teve alguém do mercado financeiro como presidente. Todos ou começaram no mercado financeiro ou saíram do Banco e foram para o mercado financeiro. O país está entregue nas mãos do mercado financeiro, que controla o BC. Mas aí eles inventaram uma coisa para se perpetuar, para não ter nunca a ameaça de não ser alguém do mercado financeiro controlando o Banco Central, e aí vem o Roberto Campos Neto."

"Que independência tem o Campos Neto? É bolsonarista, está em grupo de WhatsApp do Bolsonaro, sai de camisa amarela para votar no Bolsonaro, ou seja, ele não representa o povo brasileiro. O que esse cara está fazendo lá? Ele não foi eleito pelo povo. Quem foi eleito foi o Lula, e o Lula tem que falar grosso, porque esse cara está atrapalhando todo o projeto econômico do governo federal, porque ele tem ligação com grupos do mercado financeiro. E essa taxa de juros ajuda a quem? Os rentistas, que estão enchendo a burra de dinheiro, pois um juro a 13,75%, a maior taxa de juros real do planeta, é para encher as burras desse povo que explora o Brasil", analisou o jornalista.

