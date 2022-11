Carlos Tautz: Lula na COP27 marcou o nascimento de um líder global

Apoie o 247

247 - O jornalista ambiental Carlos Tautz afirmou, em entrevista à TV 247, que o discurso e a participação do presidente eleito Lula da Silva (PT) marcaram o “nascimento de um líder global”. Ele apontou que Lula afirmou que foi protagonista, atuando como chefe de Estado, mesmo antes de sê-lo.

"Ele não falou em teses, falou em coisas concretas. Assumiu o papel de cobrador, propôs que o Brasil seja a sede da COP30. Foi muito assertivo em diversos aspectos, assumiu uma diplomacia que não é comum no mundo", destacou.

"O que se viu hoje, mais do que o nascimento de uma estrela, foi algo absolutamente único na história mundial. Foi o nascimento de um líder global, com uma capacidade de articulação que ele não apenas demonstrou nos dois primeiros governos dele, mas que ele vem demonstrando nesses últimos tempos, antes mesmo do resultado das eleições presidenciais", continuou.

